Командующий ЧФ впервые после гибели «Москвы» выступил с публичным обращением

28.07.2022  13:32 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация


Командующий ЧФ Игорь Осипов поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота России.

Примечательно, что адмирал впервые появился в публичном поле после гибели флагмана ЧФ крейсера «Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командующий ЧФ Игорь Осипов поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота России. Примечательно,...

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Осипов подчеркнул, что больше трех столетий Военно-Морской Флот надежно отстаивает национальные интересы российского государства, поддерживает и укрепляет авторитет дипломатии, бдительно защищает морские границы Отечества от посягательств агрессора.

Сегодня воины-черноморцы выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря, – отметил командующий. – Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск».

Адмирал добавил, что уже ни у кого не вызывает сомнения насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-Морской Флот.

Напомним, крейсер «Москва» затонул после пожара и детонации боеприпасов 14 апреля. Что стало причиной возгорания официально не сообщалось, но по неофициальным данным в крейсер попали выпущенные с территории Украины ракеты. До сих пор пропавшими без вести числятся 27 членов экипажа, 1 человек погиб.

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