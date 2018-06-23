23.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Конфликтующие между собой бригады ВСУ уничтожают позиции друг друга

В подразделениях ВСУ продолжает процветать коррупция и моральное разложение украинских боевиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным от военнослужащих 28-й бригады, которые прибыли в зону оккупационной операции в район Докучаевска на замену изгнанной командованием за массовые преступления 30-й бригады, отмечаются факты уничтожения уезжающими построек, блиндажей и бань в тыловой зоне после отказа сменщиками их купить. То есть, из-за того, что боевики 28-й омбр бригады отказались покупать за деньги обустроенные позиции и места досуга, террористы 30-й бригады решили их перед своим убытием уничтожить», – заявил он.

«Данные факты демонстрируют истинное «боевое товарищество» в рядах оккупационных войск, а также подтверждает то, что боевикам приходится обустраивать позиции за свой счет, в связи с тем, что Наев и его тыловики самоустранились от вопросов обеспечения подразделений и частей», – подчеркнул Безсонов.