08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Корабль Шестого флота США с десантниками на борту вошел в акваторию Черного моря

Большой десантный корабль-док “Оук Хилл” (USS “Oak Hill” LSD 51) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом сообщила пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

В настоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что “Оук Хилл” примет участие в военных учениях “Весенний шторм 2018” (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

“Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО. Мы имеем прекрасную возможность обменяться тактикой, методами и процедурами с нашими союзниками. Это будет прекрасным ответом на кризис в этом регионе. Боеготовность партнеров жизненно важна для нас в достижении успеха 6-го флота США», – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

Ранее СМИ сообщали, что ракетный эсминец Duncan Королевского Военно-морского флота в сопровождении турецкого фрегата “Газиантеп” вошел в акваторию Черного моря.