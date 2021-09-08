Коротченко призвал нанести удар по штаб-квартире украинской разведки

08.09.2021 09:00 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская военная разведка, устраивающая теракты и диверсии в России, должна быть признана в Москве террористической организаций и ликвидирована.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Афганский Талибан ведёт себя более ответственно, чем украинский Талибан, в этом главный смысл анализа сегодняшней ситуации. Посмотрите, во что выродилась современная военная разведка Украины – проведение диверсионно-террористических актов на территории России. Это не первый случай.

Мы господина Кирилла Буданова, как профессионального диверсанта, который ориентирует украинскую военную разведку на проведение терактов на территории России, в частности в Крыму и других южных регионах, обсуждали уже неоднократно в прошлом году», – сказал Коротченко.

По его мнению, Москва должна признать украинскую разведку террористической организацией и разобраться с ней самым решительным образом.

«Я считаю, что в данном случае нужна адекватная силовая и политическая реакция со стороны Москвы. Бесполезно обращаться к Западу, политика двойных стандартов приведёт к тому, что нас никто не услышит. Необходима силовая реакция, американские генералы упоминали российские крылатые ракеты.

Необходимо гласно и официально принять решение о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины – террористическая организация, поимённо назвать руководителей, которые проводят террористические акты, и объявить им решением российского суда соответственные меры наказания.

В конце концов, мы можем, не приводя к военному конфликту, просто предупредить, чтобы [Рыбальский] остров в Киеве, где находится штаб-квартира украинской военной разведки, был освобожден от персонала. А дальше мы будем вести себя так, как вели себя американцы, например, во время операции против Югославии», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия должна провести адекватное возмездие за диверсии и теракты против граждан РФ.

«Эти люди не понимают нормальных слов, нужна адекватная силовая реакция. Я призываю, соответствующие российские службы продемонстрировать на практике, что за попытки совершения диверсии, терактов, убийств граждан России на территории РФ, будет адекватное возмездие.

Именно возмездия в отношении тех руководителей украинских силовых ведомств, которые принимают решения по проведению диверсий и терактов против Российской Федерации», – заключил Коротченко.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что на Украине планируют создать экспериментальное подразделение, в котором предпочтение будет отдаваться афганцам из числа беженцев, имеющим опыт участия в боевых действиях и навыкам диверсионной деятельности.

При этом Верховная рада в свою очередь зарегистрировала проект постановления об обращении к Совбезу ООН о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями.