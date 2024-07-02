Кредитная воронка: Украина отдает старые долги МВФ, нагребая новые под больший процент

Анатолий Лапин.  
02.07.2024 14:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, МВФ, Украина, Финансы, Экономика


Для погашения старых долгов перед МВФ, Украина берет у него же новые долги, но под намного более высокий процент. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как отметил эксперт, при этом, в нынешнем транше от фонда Украина получает практически такую же сумму, которую ей нужно будет заплатить до конца года, чтобы покрыть предыдущие кредитные обязательства.

Для погашения старых долгов перед МВФ, Украина берет у него же новые долги, но...

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«Нынешняя программа с МВФ для Украины, она крайне невыгодная, потому что мы получаем 15 миллиардов долларов от МВФ – это на полтора-два миллиарда больше, чем мы доплатим обратно МВФ в виде погашения старых долгов и процентов. То есть, в сухом остатке мы вбросим для этой программы полтора-два миллиарда долларов.

Для нас это, если мы в месяц тратим пять миллиардов долларов бюджетных расходов, то два миллиарда – это на 10-15 дней бюджетного финансирования. Более того, сейчас новая программа идет под 7%, а это крайне высокий процент – предыдущая программа была под 2%. То есть получается, что мы новыми дорогими долгами замещаем старые, дешевые долги перед МВФ. Вообще какая-то парадоксальная ситуация», – заявил Кущ.

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