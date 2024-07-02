Кредитная воронка: Украина отдает старые долги МВФ, нагребая новые под больший процент

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Для погашения старых долгов перед МВФ, Украина берет у него же новые долги, но под намного более высокий процент. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как отметил эксперт, при этом, в нынешнем транше от фонда Украина получает практически такую же сумму, которую ей нужно будет заплатить до конца года, чтобы покрыть предыдущие кредитные обязательства.

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«Нынешняя программа с МВФ для Украины, она крайне невыгодная, потому что мы получаем 15 миллиардов долларов от МВФ – это на полтора-два миллиарда больше, чем мы доплатим обратно МВФ в виде погашения старых долгов и процентов. То есть, в сухом остатке мы вбросим для этой программы полтора-два миллиарда долларов. Для нас это, если мы в месяц тратим пять миллиардов долларов бюджетных расходов, то два миллиарда – это на 10-15 дней бюджетного финансирования. Более того, сейчас новая программа идет под 7%, а это крайне высокий процент – предыдущая программа была под 2%. То есть получается, что мы новыми дорогими долгами замещаем старые, дешевые долги перед МВФ. Вообще какая-то парадоксальная ситуация», – заявил Кущ.