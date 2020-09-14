Кремль поставил на место литовскую куклу Тихановскую

14.09.2020, Москва, Елена Острякова

Встреча президентов России и Белоруссии длилась более 4 часов. Она касалась в основном экономических проблем.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенты концентрировались вокруг дальнейшего развития двухсторонних отношений между Россией и Белоруссией и укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества, которое носит взаимовыгодный характер для народов наших стран. Остальные нюансы я вам не могу сообщить», – сказал Песков.

По его словам, Кремль считает Лукашенко легитимным главой Белоруссии, при этом и те, кто поддерживает Лукашенко, и те, кто нет – для России братский белорусский народ. Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке конституционных изменений в Белоруссии, но при этом подчеркнул, что в конституционную реформу не должны вмешиваться ни РФ, ни Европа.

Находящаяся под полным контролем польских и литовских структур бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская успела дважды прокомментировать итоги встречи в Сочи еще до того, как стали известны ее результаты.

Сначала в интервью американско-украинскому телеканалу «Новое время» она заявила, что Путин занял выжидательную позицию, и «будущий президент будет выстраивать отношения с РФ». Однако ее кураторы сочли такое высказывание недостаточно агрессивным, и спустя час в соцсетях Тихановской появилось заявление о том, что Белоруссия не будет возвращать России кредит, который она предоставляет Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков прокомментировал эту позицию.

«В корне неверная постановка вопроса. Как и ранее предоставляемые – этот кредит предоставляется не президенту Лукашенко, а Белоруссии – союзнику, братской нам стране. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела. Мы категорически против этого», – сказал Песков.