Кровавый пастор назвал Гульфикфюрера союзником Украины

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ослабление и свержение «режима Путина» в любом формате в интересах Украины, а потому даже поддерживаемого Западом либерала-блогера Алексея Навального можно записывать себе в союзники.

Об этом в интервью «BBC News Украина» заявил украинский экс-секретарь СНБО, ныне начальник штаба «Европейской солидарности», известный как «кровавый пастор» Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что Навальный – большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате – в интересах Украины.

Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что враг нашего врага – наш союзник. Россия – это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно – хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут», – вещал Турчинов.

В то же время на Украине такого мнения придерживаются далеко не все нацисты и русофобы. Так, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев причислил Навального к врагам за его невнятную позицию по Крыму.

Более того, в конце января в Киеве под посольством РФ украинские националисты отлупили участников акции в поддержку навальнят.