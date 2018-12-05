Крым впервые попал в топ-5 наиболее популярных направлений

05.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов

Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ставропольский край по состоянию на конец ноября вошли в”пятерку” самых популярных туристических направлений среди россиян на новогодние праздники.

Об этом «Известиям» рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, уточнивший, что, исходя из анализа бронирования авиабилетов, на столицу пришлось 17,2% продаж, Сочи — 13,1%, Симферополь — 7%, Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 3,1% на каждое направление.

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При этом Крым впервые в этом году попал в топ-5 .

“Прежде всего это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя.. Плюс к этому, сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года”, – сказал глава Ростуризма.

По его словам, сейчас отельеры в Крыму обеспечивают доступные расценки на размещение в гостиницах, поскольку полуостров стал участником проекта Ростуризма «Доступное путешествие», который нацелен на расширение спектра недорогих предложений в регионах страны.

Олег Сафонов одним из ключевых конкурентных преимуществ Крыма назвал привлекательные условия лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, обратив внимание, что в 2018 году количество круглогодично работающих здравниц на этой территории выросло на 20%.

“Все вышеперечисленные факторы уже повлияли на туристические результаты Крыма по итогам 2018 года. Турпоток в регионе вырос на 30%. С начала года полуостров принял 6,3 млн человек, что является для него рекордным результатом. До конца 2018-го Крым, как ожидается, посетят 6,5 млн путешественников: турпоток достигнет максимума за весь постсоветский период”, – пишет издание.

В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин говорит, что В Крыму пока плохо развита инфраструктура всесезонного отдыха.

Но на полуострове чаще всего нет снега, а погода значительно теплее, чем в европейской части страны. Более того, в регионе много здравниц с бассейнами, которые можно использовать и в зимнее время года”, – отметил Барзыкин.

Также он сказал, что отдых в Крыму достаточно привлекателен по цене: так, посещение полуострова в новогодний сезон может обойтись в сумму от 20 тысяч рублей.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в этом году количество отдохнувших в Крыму украинцев превысило показатели прошлого года.