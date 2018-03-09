09.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Крымские татары: Украина нас предала, а в Турции далеко не все поддерживают Киев

Поддержка украинского статуса Крыма в Турции далеко не такая единодушная, как это пытаются представить главари запрещенного в РФ меджлиса. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сказал филолог Айдер Меметов, комментируя слова турецкого профессора Ильбера Ортайлы, который считает, что Украина слишком слаба, чтобы что-то дать крымским татарам.

«В турецкой прессе очень много здравых мыслей. К сожалению, мы не всегда можем это донести до наших соотечественников, которые думают, что все турецкое общество поддерживает Украину. Здравомыслящие политики в Турции говорят примерно то же, что сказал Ортайлы», – сказал Меметов.

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Он полагает, что именно украинские политики виноваты в том, что крымские татары начали возвращаться на родину только в 1985 году.

«В советское время – есть уже рассекреченные и опубликованные документы – нашему возвращению в 60-е и 70-е препятствовали украинские члены политбюро. Пришла независимая Украина – кто из президентов что-то сделал? Кучма открыто писал, что нельзя давать автономию крымским татарам», – сказал Эмиров.