Крымский мост проложил дорогу новым инвестициям

18.04.2019, Ялта, Максим Карпенко

В этом году на западе Крыма появится оборудованный автокемпинг, рассчитанный на 1000 мест.

Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, вопросы создания качественного автокемпинга на полуострове решились благодаря запуску движения по мосту через Керченский пролив.

«Черноморский район, поселок Оленевка. За счет государства – транспортная доступность, дороги, диверсификация территории. Порядка 170 гектар для перспективного инвестирования. Инвестиционный проект, который реально зашел на эту территорию – 26 гектар, 500 номеров, 1000 мест. Для этого региона это проект фактически прорывной.

Пока, на первом этапе это формат современного автокемпинга с домиками, с кондиционерами, всей необходимой инфраструктурой, питанием, по отдыху, водным видам развлечения. В ближайшее время, в течение двух лет строительство на этом месте гостиничного комплекса на полторы тысячи номеров – уже капитальные инвестиции.

500 номеров для региона, который затребован с точки зрения дайвинга, кайтинга, спортивного туризма, там проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Крым» и «Крымская волна», это большая возможность.

Насколько мы понимаем, у инвестора есть планы по коммерческому расширению на близлежащие участки. Отдельной темой становится обслуживание автомобильных туристов, порядка 21 инвестиционной площадки созданы сейчас на территории самых разнообразных регионов в Крым. Это достаточно небольшие, с точки зрения бизнеса, вложения. 3-5 миллионов рублей с окупаемостью в течение трех месяцев.

Это понятная история и она явно затребована. Еще большая ее актуальность возникла в связи с открытием Крымского моста, потому что поток автотуристов увеличился в разы», – заявил Волченко.

Он также подчеркнул, то за прошлый год в республике было открыто 28 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций, а количество номеров увеличилось на 1612.