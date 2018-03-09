09.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Крымский муфтият: Меджлисовцы сеют вражду на полуострове

Окопавшаяся в Киеве после запрета деятельности в РФ верхушка экстремистского меджлиса ведет себя в отношении крымских татар хуже, чем советская власть. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сказал заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

«За время советской власти и ее репрессий не было столько вражды посеяно между нами, как посеяно сейчас нашими же соотечественниками за последние несколько лет. Это делается планомерно, с внесением в различные списки, с подачей заявлений в какие-то органы», – сказал Баиров.

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Наиболее преуспел в пропаганде ненависти, по его мнению, телеканал АТР коммерсанта Ленура Ислямова.

«Пропаганда на телевидении и в соцсетях рассчитана на то, чтобы мы перессорились и пошли с вилами друг на друга. Мы столкнулись с бесконечным литьем грязи на своих соотечественников на круглосуточно вещающем вроде как крымско-татарском телеканале. Они ожидают эффекта, что люди начнут бить друг друга», – сказал Баиров.

Однако, полагает он, крымские татары в большинстве своем не поддаются информационным атакам.

«Когда мы встречаемся вживую с людьми, да, у них много вопросов, да, иногда не хватает информации, но они поддерживают тех, кто взял на себя ответственность и работает в Крыму. Видимо, испытания, выпавшие на долю нашего народа, у нас уже в генетическом коде. Мы не поддаемся легко на провокации. Потому что при таком нагнетании то, что люди еще не побежали с вилами, дорогого стоит», – сказал Баиров.