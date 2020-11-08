08.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Колониальная демократия, Литва
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Кто девушку обедает, тот ее и танцует: марионетка-Тихановская выступила против БелАЭС


Находящаяся под полным контролем западных спецслужб самопровозглашенный «лидер белорусского народа» Светлана Тихановская выступила против открытой накануне Белорусской АЭС.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся история АЭС – это история безответственности режима и лично Лукашенко. Сегодня он рискует народом, который пережил Чернобыль и помнит эту трагедию.

Строительство АЭС не обсуждалось с белорусским обществом. Безопасность АЭС не обсуждалась с соседними государствами-партнерами. А запуск реализуется без независимого контроля и необходимых тестов. Режим умышленно запускает станцию во время глубокого кризиса, чтобы спрятать очередную свою халатность.

Но мы не дадим это сделать. Решение о дальнейшей судьбе АЭС может быть принято только после общественного диалога и серьезного экспертного анализа проблем, связанных со станцией», – написала Тихановская.

В данном случае оппозиционерка обслуживает интересы правительства страны, куда бежала, – Литвы, которая выступает с бесконечными протестами против запуска БелАЭС.


Позиция Литвы объясняется вовсе не декларируемыми экологическими, а сугубо экономическими мотивами. Еще в 2016 году эта прибалтийская республика собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали. Кроме того Литва вложила немалые деньги в завод по сжижению газа в Клайпеде.

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