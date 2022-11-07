«Кто такой Гутерриш? При чем здесь ООН?» – эксперт о «зерновой сделке»

07.11.2022  21:42 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В «зерновой сделке» должны участвовать никакая не Украина или тем более ООН, а как минимум – ЕС и США в роли гарантов по выполнению договорённостей в полном объеме, где будут сняты все ограничения для экспорта российского продовольствия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В «зерновой сделке» должны участвовать никакая не Украина или тем более ООН, а как...

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«Несколько слов об этой продовольственной сделке. Да, очевидно, у нашего руководства в консультациях переговоров с Эрдоганом были резоны для того, чтобы вернуться в эту сделку. Наверное, мы что-то с этого политически, может быть экономически, поимели. Но сделка заканчивается 19 ноября.

Мне с самого начала был непонятен состав этой сделки. Украина не участвует, участвует Россия, Турция и ООН. Гутерриш (Генеральный секретарь ООН – ред.). Вот причем здесь ООН? Кто такой Гутерриш? Что он может вообще? ООН на нас не накладывала санкции. ООН может только так сказать: «Мы готовы поспособствовать». Ну, поспособствовали? Второй части этой сделки, которая говорит о разблокирования нашего зерна и удобрения?..

Да, речь идет не в целом, а о тех 500 тыс. тонн, которые застряли в европейских портах. Но с нашей стороны, по-моему, велась речь о том, что вообще будут сняты ограничения для экспорта российского продовольствия. Поэтому там должен быть ЕС, по крайней мере, и США, которые дают гарантии по исполнению этой сделки в полном объеме», – заявил Бужинский.

Он подчеркнул, что никаким письменным гарантиям Украины нет никакой веры, поэтому необходимо досматривать каждый корабль, следующий по этому коридору.

«Я считаю, что 19 ноября, когда эта сделка закончится, и встанет вопрос о ее продлении, я думаю, надо ставить этот вопрос. Так же, как надо ставить вопрос о досмотрах этих кораблей, с учетом того, что была проведена диверсия и на Крымском мосту с использованием этого коридора, и атака на Севастополь», – отметил он.

«Наши досмотровые группы должны делать – как действовали и действуют американцы. То есть – высаживаться на эти корабли по всему маршруту следования и досматривать, проводить досмотры, что они везут. В противном случае – это все опять будет. Я не верю ни в какие гарантии, которые там Украина письменно дала», – отметил эксперт.

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