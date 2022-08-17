Курсом Антонеску: режим Санду усиливает охоту на инакомыслящих

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Режим озлобленных соросят во главе с Майей Санду в Молдове становится всё более репрессивным.

Президентша Молдовы в эфире бельцкого прозападного телеканала «СП», заявила, что всякий, кто поддерживает Россию в её действиях на территории Украины, должен нести уголовную ответственность за свою точку зрения.

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«Люди, которые согласны с убийством украинцев, опасны для общества, органы должны их останавливать», – заявила Санду.

Более того, согласно её мнению, к ответственности должны быть привлечены и те «граждане и политики, которые молчат, не осуждая Путина». В частности, Санду назвала две парламентские оппозиционные партии – социалистов и коммунистов.

Несколькими днями ранее похожими заявлениями отметились и другие члены правящей команды. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску присоединился к хору западных «мальчиков-зайчиков», возлагающему на Россию ответственность за обстрелы Запорожской АЭС украинской армией и требующему от России передать объект под контроль Украины.

А депутат от правящей партии «Действие и солидарность», боевой педераст (участник гей-парада) Дмитрий Алайба заявил, что все граждане Российской Федерации должны нести коллективную ответственность за действия Кремля (то есть, по его мнению, власти Молдовы должны «заставить отвечать» и тех 200 тысяч жителей Приднестровья, которые обладают российским гражданством).

Заявление Санду вызвало шквал возмущений со стороны как молдавских, так и зарубежных журналистов, блоггеров, представителей общественности.

«Похоже Мая Санду даёт официальный старт компании “Охоты на ведьм”. Понимая, что её бестолковая власть ни на что больше не способна избирается самый простой способ запугивания населения под видом борьбы с “российской пропагандой”», – написал в своём телеграм-канале известный блоггер, бывший политзаключённый Михаил Амерберг.

Известный израильский политолог, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми обвинил Санду в стремлении создать в Молдове аналог фашистского режима Антонеску.

«Это попытка ввести в Молдове такой же режим, какой был в Румынии при обожаемом Майей Санду диктаторе Антонеску. За мнение в демократическом государстве нельзя судить и преследовать, если для властей понятие европейская интеграция не пустой звук», – отметил Кедми в комментарии агентству Gagauznews.

По словам эксперта, ни в одной западноевропейской стране нет подобных подходов касательно выражения мнения. Напомним, что несколько лет назад в эфире одного из телеканалов Санду высказала благосклонное отношение к Антонеску как к «исторической личности, о которой можно сказать и хорошее, и плохое»:

«То есть, уже недостаточно просто помалкивать, не соглашаясь с Майей Санду, что это хорошо — убивать детей Донбасса, сжигать заживо людей в Одессе, заваливать Донецк минами-лепестками, запускать Точки-У по людям на вокзале в Краматорске, пытать пленных, организовывать теракты против гражданской администрации в Херсоне и Мелитополе, наносить удары артиллерией по Запорожской АЭС», – пишет анонимный телеграм-канал «Кружка Медная».

Журналист и общественный деятель Михаил Ахремцев, вынужденный покинуть Молдову, обращает внимание на вовлечённость прозападных СМИ, в данном случае телеведущего канала «СП», в создание атмосферы страха в Молдове.

«Молодцы – акулы пера из “демократических СМИ”. Отлично задан вопрос – так, что ответить на его, к примеру, как-то по-другому, это выглядеть, как минимум, вурдалаком», – отметил Ахремцев.

«Майя Санду бряцает несуществующим оружием», – отметил в своём стриме редактор Gagauznews Николай Костыркин, которому ранее прокуратура предъявила обвинение по статье «Пропаганда войны» за поддержку России.

Он отметил, что ни Россия Украине, ни Украина России войну не объявляли. На территории Украины проходит специальная военная операция, которую Россия не начинала бы, если бы киевский режим не осуществлял геноцид на протяжении последних восьми лет.

По мнению Костыркина, со стороны России может поступить более основательная ответная реакция: в частности, лишение граждан Молдовы безвизового режима, постановка вопросов, постановка вопросов в отношении мигрантов с требованием натурализироваться в России либо покинуть ее пределы.

«Россия отвечает асимметрично и очень больно, – подчеркнул журналист. – И вина будет лежать на руководстве Молдовы, которое нагнетает конфликт с Москвой своими безответственными русофобскими заявлениями».

Выскажем сомнение в эффективности мер, озвученных Николаем Костыркиным. В этом случае будут наказаны не молдавские власти, а простые граждане Молдовы, включая тех, кто не голосовал ни за Санду, ни за ее партию, в частности, жители той же самой Гагаузии. Естественно, активистов группы поддержки Санду в среде молдавской диаспоры в России следует вычислить и немедленно депортировать домой.

Но в самую первую очередь наказывать следует молдавских руководителей. Ответом за каждое антироссийское заявление, за каждый факт подавления свободы слова или политических репрессий против инакомыслящих должны нести персональную ответственность молдавские чиновники, депутаты, министры – вплоть до президента Майи Санду. С невозможностью любого из них приехать в Москву на переговоры.

Россия должна ясно и чётко дать понять жителям Молдовы: с Санду и членами её команды мы разговаривать не будем ни о чём, включая газовый вопрос. Именно эти люди виновны в том, что страна будет замерзать предстоящей зимой.

С откровенными фашистами, прямыми адептами Антонеску и продолжателями его дела нельзя церемониться.