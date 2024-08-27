«Лагидна оккупация» для пополнения обменного фонда» – Зеленский о курской операции

Вадим Москаленко.  
27.08.2024 20:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Киев в Курской области проводит «оборонительную операцию» по созданию буферной зоны и максимального захвата пленных для обмена.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев в Курской области проводит «оборонительную операцию» по созданию буферной зоны и максимального захвата...

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Задавая вопрос, журналистка обронила фразу, что Украина в Курской области «пытается показать правильную оккупацию», что очень понравилось Зеленскому.

«Я такого ещё не слышал – «правильная оккупация». «Лагидна»! Спикер [Руслан Стефанчук] говорит «лагидная»! Прекрасно», – смеялся Зеленский.

Однако далее он решил поправить пропагандистку.

«У нас не оккупация. У нас идёт оборонная операция, защита, и мы даём возможность делать буферные зоны, а на нашей территории мы отвечаем всеми оборонительными возможностями и шагами на территории РФ, чтобы не допустить оккупации нашей земли. Они уже оккупировали 27 процентов, поэтому мы делаем то, чтобы они не оккупировали больше», – вещал просроченный президент.

Также он откровенно признался, что одна из целей – пополнение обменного фонда.

«Они знают, что нам так нужно вернуть людей, они должны этих пленных давать больше и больше. Потому что обменный фонд у нас был намного меньше, чем у русских. Вы помните первый год войны. Поэтому нам надо его увеличивать. Как бы тяжело ни было [оставлять пленных в живых]», – подчеркнул Зеленский.

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