Лавров посоветовал Климкину забыть о безопасности

18.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинская власть затевает масштабные фальсификации на выборах президента и парламента страны, которые состоятся весной и осенью этого года.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, об этом свидетельствует отказ открывать участки для голосования на территории украинских дипломатических представительств в России.

«Лишать миллионы украинцев права голосовать, украинцев, которые живут и работают в России, — это нарушение всех норм, которые применяются и должны применяться в рамках ОБСЕ при проведении свободных демократических выборов. То, что господин Климкин, министр иностранных дел Украины объяснил решение не открывать избирательные участки в дипломатических учреждениях Украины в России отсутствием здесь условий безопасности, не выдерживает никакой критики.

У нас проходит регулярно огромное количество международных мероприятий, Чемпионат мира, который посетили сотни тысяч иностранцев, включая многих украинцев – не единого случая, который говорил бы об отсутствии условий безопасности в каких-либо ситуациях я не припомню», – заявил Лавров.

Он также напомнил случаи, когда, напротив, украинские националисты атакуют российские диппредставительства на Украине, где на время выборов в РФ открываются участки.

«Другое дело, что, когда проводятся выборы в Российской Федерации, мы открываем участки в наших дипломатических учреждениях, в посольстве в Киеве и в генеральных консульствах. Уже не первый раз в день выборов молодчики из «Правого сектора» и прочие неонацисты буквально окружают наши дипломатические миссии и не пускают туда российских граждан, которые живут на Украине и хотят проголосовать. Поэтому кто бы и говорил о безопасности голосования, но только не наши украинские коллеги», – сказал глава МИД РФ.