Легендарный полковник едва не умер в белорусской камере

Не так давно в Белоруссии пропал с радаров депутат последнего Верховного совета СССР отставной полковник Николай Петрушенко. Он не брал трубку и удалил все свои соцети. Николай Семенович далеко не молод, поэтому поволноваться пришлось всерьез. Но обошлось, хотя все могло окончиться самым худшим – легендарный во времена заката Советского Союза «черный полковник» чуть не умер за решеткой.

Первый суд состоялся 25 апреля. Накануне Николай Семенович был полон оптимизма, говоря, что дело рассыплется по факту недоказанности или будет прекращено за отсутствием состава правонарушения, но он, увы, ошибался. В тот день дело было отправлено на доследование, а вскоре Петрушенко исчез.

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Информация появилась вчера. Оказывается, его осудили-таки на 10 суток ареста за распространение экстремистских материалов. Таковыми оказались материалы запрещенного ныне бчб-сайта, которые полковник отрепостил еще в 2018 году.

Несмотря на то, что тогда и законодательство было помягче, и сайт не был признан экстремистским, и вообще, закон обратной силы не имеет, суд посчитал, что правонарушение носит длящийся характер, и Петрушенко виновен в том, что не удалил сделанную несколько лет запись. На седьмой день в камере у него открылась прободная язва. К счастью, до больницы довезти успели.

Пример тех самых «экстремистских материалов». Обычная семейная история, но сайт признан экстремистским.

За то же самое присудили крупный штраф многолетнему координатору «Бессмертного полка» в Витебске Эльвире Мирсалимовой, и за это же ждет суда еще один витебский активист Александр Андрейков.

Стоит ли говорить, что ни один из них не является бчб-змагаром и экстремистом. Писали такой донос и на меня, но тогда проблем удалось избежать. Хотя и не скажу, что проблемы исчезли – в понедельник заходил участковый, просил показать подписки в телеграме, фотографировал телефон, но никакой крамолы не нашел. Это уже не совпадение, а система.

Пророссийские и не выступающие против Лукашенко активисты один за одним по формальным основаниям получают штрафы и сутки под аплодисменты и улюлюканье «системных националистов» и по доносам националистов внесистемных.

Что касается Петрушенко, то в конце 80-х – начале 90-х он был человеком-легендой. Первую известность, тогда еще майор Петрушенко получил в 1986 году, когда на серьёзном совещании с трибуны заявил: в нашей 155-й мотострелковой дивизии, прикрывающей советско-китайскую границу, более 75% ЧП, связанных с так неуставными отношениями, а проще «дедовщиной», происходит на почве нездоровых межнациональных конфликтов.

Заезжий генерал осадил зарвавшегося майора, однако уже через пару недель в Алма-Ате полыхнули погромы, от которых просто смердело национализмом. К чести генерала, он тут же позвонил наглому майору и поинтересовался его мнением о происходившем, после чего тот получил славу лучшего «политолога» во всем Туркестанском округе.

В политику пришел уже в 1989 году, когда Горбачев решил провести всенародные выборы. К тому времени уже подполковник Петрушенко исколесил весь Восточный Казахстан, даже в штольню Семипалатинского полигона спускался со счетчиком Гейгера, везде выступая перед избирателями без бумажки. Яркий, экспрессивный, всю жизнь занимающийся самообразованием, он в одну калитку уделал партийных бонз и стал нардепом СССР.

В советском парламенте Петрушенко получил прозвище «черный полковник» – он входил в депутатскую группу «Союз» и был одним из самых бескомпромиссных сторонников сохранения Союза. Ходят слухи, что даже покушение на Горбачева готовил.

После развала СССР Петрушенко вернулся в Белоруссию, в небольшой городской поселок Коханово, но и там деятельная и требующая справедливости натура не дала ему стать обычным привилегированным военным пенсионером. Он бодался с чиновниками, писал обращения и публицистические статьи, занимался общественной деятельностью. Вступил в компартию (но не официозную, а оппозиционную). Интересовался, казалось, всем подряд – от геополитики до пчеловодства. Оставался ершистым, но в 2020 году безоговорочно поддержал Лукашенко.

В общем, остается пожелать Николаю Семеновичу здоровья и долголетия.