23.06.2018, Москва, Владимир Гладков
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Выборы, Политика, Россия

Левая оппозиция объявила войну губернатору Воробьёву


Левые силы на предстоящей избирательной кампании ставят задачу победы не только  на выборах мэра Москвы в сентябре, но и рассчитывают потеснить партию «Единая Россия» в Московской области.

Об этом представитель Народной палаты Московской области Дмитрий Трунин заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы будут не только в Москве, выборы будут в Московской области, и там не меньшее зло, там губернатор Воробьёв, который вместе с Собяниным и мусорной мафией завалил всё Подмосковье и уничтожил нашу благоприятную среду обитания. Я призываю всех и в Московской области принять участие в выборах и выгнать партию жуликов и воров. В Московской области будут не только выборы губернатора, но и муниципальные выборы во многих районах по многим направлениям. Выбираются тысячи депутатов, десятки глав. Я призываю всех быть активными, приходите, становитесь депутатами, у нас есть такой опыт, люди проходят в депутаты», – сказал он.

Также оппозиционер призвал подавать в суд на правительство и требовать компенсации за моральный вред от введения пенсионной реформы.

«Мы собираемся подавать иски против этой ужасной пенсионной реформы. Мы потребуем с правительства в лице Медведева возместить моральный вред всем гражданам Российской Федерации. Тысячи, десятки тысяч исков будут поданы в московские суды. Присоединяйтесь, хватит подписывать петиции, будем подписывать иски, заставим их отказаться от этой губительной реформы», – заявил Дмитрий Трунин.

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