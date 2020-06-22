22.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вандализм, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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ЛГБТ-вандалы выдали фотомонтаж за свой флаг на «Родине-матери»


Фотография радужного флага на мече монумента «Родина-мать», которую распространили в интернете ЛГБТ-активисты, является фотомонтажем.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщила Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты.

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«Никакого флага не было – это фотомонтаж. У нас было мероприятие утром 22 июня, мы заходили в Музей Великой отечественной войны, который сейчас переименовали, там нам сообщили, что к ним никто не обращался (за разрешением). Они сами возмущены этим фотомонтажем.

Этот флаг пронес над Киевом дрон, ЛГБТ оплатили это. Они не смогли провести свой гей-парад и просто пронесли этот флаг над городом. И дрон пролетал возле монумента «Родина-мать», и они потом сделали фотомонтаж.

То, чего они хотели, они добились – люди начали возмущаться в соцсетях, люди не знали, что это фотомонтаж, конечно, людей это очень оскорбило, особенно учитывая, что это сделали накануне 22 июня, когда началась война, когда начали бомбить Киев», – сказала Елена Бережная.

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