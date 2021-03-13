Либерал разделся догола и бегал по Красной площади – он объявил это «художественной акцией»

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

Илья Качаев, который считает себя «художником-акционистом», бегал сегодня голым по Красной площади в Москве и был задержан полицией.

Качаев, по его версии, пытался интерпретировать рассказ Достоевского «Сон смешного человека». Идея акции — противостояние человека, как части природы, и государства.

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«Россия — страна скукоженных», — заявил Илья Качаев. По его словам, людям приходится постоянно сжиматься — в метро, на работе и даже дома.

Акционист хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.

«Очевидно, что либералам просто нечего предложить жителям России», – прокомментировал инцидент лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Ранее еще один либерал – Петр Павленский – провел не менее «оригинальную» акцию на Красной площади, прибив мошонку к брусчатке. Впоследствии он получил политическое убежище во Франции. Однако уже вскоре Павленского арестовали в Париже октябре 2017 года — он совершил поджог отделения Банка Франции, также объявив это «художественной акцией». Экспертиза обнаружила у Павленского сразу несколько расстройств психики.