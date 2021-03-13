Подпишись на рассылку
13.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Д.Б., Дзен, Москва, Россия
Просмотров:

Либерал разделся догола и бегал по Красной площади – он объявил это «художественной акцией»


Илья Качаев, который считает себя «художником-акционистом», бегал сегодня голым по Красной площади в Москве и был задержан полицией.

Качаев, по его версии, пытался интерпретировать рассказ Достоевского «Сон смешного человека». Идея акции — противостояние человека, как части природы, и государства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Россия — страна скукоженных», — заявил Илья Качаев. По его словам, людям приходится постоянно сжиматься — в метро, на работе и даже дома.

Акционист хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.

«Очевидно, что либералам просто нечего предложить жителям России», – прокомментировал инцидент лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Ранее еще один либерал – Петр Павленский – провел не менее «оригинальную» акцию на Красной площади, прибив мошонку к брусчатке. Впоследствии он получил политическое убежище во Франции. Однако уже вскоре  Павленского арестовали в Париже октябре 2017 года — он совершил поджог отделения Банка Франции, также объявив это «художественной акцией». Экспертиза обнаружила у Павленского сразу несколько расстройств психики.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть