14.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Либо в ЗАГС – либо к прокурору»: Лукашенко уже не может позволить себе торговаться с Россией


Скорее всего, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на какие-то предложения, озвученные во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, но во что конкретно это выльется – мы увидим через какое-то время.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«В отношениях Белоруссии и России накопилось немало недосказанностей и проблем. Думаю, на этих переговорах ряд их были решены. Лукашенко понимает, что в данной ситуации у него есть два выхода – «либо в ЗАГС – либо к прокурору», и что он не в том положении, когда можно занимать непримиримую позицию по отношению к тем предложениям, которые звучат из Кремля. Скорее всего, на ряд предложений он согласился. Каких именно – станет ясно через какое-то время.

Что касается Украины, то она сейчас оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, она понимает, что если она поддержит Лукашенко, это будет означать конфликт со странами Европы, в первую очередь – с Польшей, с которой месяц назад подписала соглашение о создании «Люблинского треугольника».

То есть, это проверка «Люблинского треугольника» на прочность. Пока что он ее не проходит. С другой стороны, если Украина активно противопоставит себя Лукашенко, то еще непонятно, во что это выльется в плане смены власти в Белоруссии, непонятно, каким будет следующий лидер Белоруссии.

Вполне возможно, что Украина тем самым продлит на тысячу километров свою границу с Россией. Поэтому в Киеве опасаются делать резкие шаги и резко высказываться в адрес Лукашенко. Ведь Лукашенко всегда занимал очень толерантную позицию в отношении Украины, поддерживал ее в сложные времена», – сказал политолог.


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