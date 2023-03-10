Литовский русофоб: Белоруссия не смогла, надежда только на Украину

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В Литве разочарованы беглой белорусской оппозицией, которая провалила Беломайдан в 2020 году и не свергла президента Лукашенко.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти все ребята постоянно были у нас. Мы думали, что в еще 90-х годах мы сможем увидеть другой уклад в Белоруссии. Но господин Лукашенко уничтожил европейскую белорускость 2,5 года назад. Мы видели миллионы людей. Я подумал, когда они снимали обувь и вставали на скамейки, 100 тысяч людей пытались не перейти на красный свет, что это конец белорусской революции. Надежда только на Украину. Не перейти на красный свет во время революции, не занять здание этих мерзавцев, как мы сделали в Литве, не упразднить КГБ, не арестовать всех этих сатрапов – это значит подготовить себе тюрьмы и лагеря. Общество пыталось подняться и полететь в сторону свободы, но к сожалению, показало нерешительность», – сказал Зингерис.

При этом, по его словам, Литва не прекратит поддерживать беглых змагаров.

«Мы все еще надеемся на белорусских сопротивляющихся партизан, на группу Тихановской и других белорусов, тех, которые не сдаются в тюрьмах. Это все-таки европейский народ. Мы надеемся, что годы уберут этого убийцу Лукашенко, Беларусь двинется в сторону Украины и Литвы», – сказал Зингерис.