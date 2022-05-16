Литва потребовала от Киева прекратить качать нефть и газ из РФ в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украине следует прекратить транзит российских газа и нефти, чтобы Венгрия перестала блокировать шестой пакет антироссийских санкций, в связи с наличием в нем нефтяного эмбарго.

Об этом на заседании глав МИД участников Евросоюза заявил министр иностранных дел Литвы Габрюэлюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины», – заявил Ландсбергис.

Такое предложение Украине прокомментировал российский политолог Александр Носович.

«Энергия маленьких и борзых: Литва требует от Украины (sic!) прекратить качать нефть и газ из России в Евросоюз. На моей памяти это первый случай за последние месяцы, когда страна НАТО чего-то требует от Украины, а не только обещает поставлять ей ещё больше оружия. Интересно, как в ЕС отреагируют на требование отключить их от российского газа? Вероятно, зарвавшуюся болонку тихо пнут под столом, чтоб заткнулась», – предположил эксперт.