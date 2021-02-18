Лукашенко едет в Москву с традиционной фигой в кармане

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

Президенты России и Белоруссии встретятся 22 февраля.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно опять ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, только что завершилось Всенародное собрание и обмен мнениями по международной проблематике», – сказал Песков.

В Белоруссии ожидают, что на встрече будет решен вопрос о предоставлении Белоруссии кредита. Однако Александр Лукашенко опроверг эту информацию.

«Как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, “Лукашенко приедет аж $3 млрд просить”. Я ничего не буду просить. Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Есть вопросы поважнее – обеспечение обороны, безопасности нашего государства», – сказал сегодня Лукашенко.

Он также анонсировал, что будет встречаться с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Стоит отметить, что Москва последние полгода наставала на проведении в Белоруссии конституционной реформы. Однако на Всебелорусском народном собрании, упомянутом Песковым, Лукашенко заявил, что реформа затянется на два года.

Наблюдатели считают, что Лукашенко попытался подсластить эту пилюлю, дав зеленый свет переводу транзита белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в российские.

С другой стороны, уверен политолог Дмитрий Болкунец, не случайно именно накануне встречи с Путиным в Белоруссии начался суд над бывшим председателем правления «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико, которого сам белорусский президент называл ставленником «Газпрома», когда тот попытался баллотироваться на пост президента.

«Для Лукашенко этот процесс своего рода предмет торга с Кремлем. Этот банкир работал на корпорацию «Газпром», а Лукашенко по-прежнему считает, что Россия пыталась свергнуть его. Кстати, нынешний председатель КГБ Белоруссии обещал на этом процессе продемонстрировать российских кукловодов, которые вмешивались в белорусские выборы и в послевыборную ситуацию.

Еще где-то осенью белорусские телеканалы говорили, кто эти кукловоды и что вообще все эти ниточки ведут на самый верх, указывая и на некоторых высокопоставленных сотрудников корпорации», – сказал Болкунец в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Отметим, что на Всебелорусском народном собрании Лукашенко «сменил показания» и заявил, что и Белоруссию, и Россию пытались раскачивать одни и те же прозападные силы.