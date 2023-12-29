Лукашенко начинает «гандлёвую» экспансию в Россию

Елена Острякова.  
29.12.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Торговля, Экономика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает строить в России большие торговый центры, в которых продавались бы белорусские товары.

Об этом он заявил сегодня посещая первый государственный «Национальный торговый центр», названный по-белорусски «Гандлёвы дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает строить в России большие торговый центры, в которых продавались...

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«Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове… Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Землю предлагают. Особенно в Петербурге – люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. И люди на белорусское хорошо реагируют», – сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас белорусские производители отдают свои товары «за полцены каким-то жуликам, они наш товар продают в России, а потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки».

При этом пускать иностранных производителей в Белоруссию Лукашенко не хочет.

«Если вы хотите завоевать свой рынок и никому не отдавать, то, естественно, надо, чтобы в Беларуси были свои магазины. Мы об этом уже говорили на примере нашей легкой промышленности. Всякие тряпки сюда завозите за бесценок. Люди бросаются на цену, не глядя на качество. А свое качественное продать не можем», – сказал Лукашенко.

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