03.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко напомнили его же слова о разделенном границей едином народе


Жители России и Белоруссии – это один народ, который оказался разделен границей.

Такие слова Александра Лукашенко на пресс-конференции в Москве напомнил председатель Комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и Беларусь – это даже, может быть, не братские страны и народы, а, как сказал Александр Григорьевич Лукашенко несколько лет назад, мы единый народ, в силу исторических причин разделенный государственной границей», – напомнил Слуцкий.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.

При этом Минск требовал от Москвы новых скидок на энергоносители и экономических преференций.


Пресса сообщала, что Кремль взамен на новые льготы и кредиты требует реальной интеграции, однако Минск предпочитает играть в «самостийность». Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства.

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