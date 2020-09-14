Лукашенко ничего не грозит с такой оппозицией – киевский политолог

14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бежавшая из Белоруссии бывшая кандидатка в президенты Светлана Тихановская, как и другие лидеры белорусского майдана, предала людей, которые вышли на протесты.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил политический консультант Сергей Постоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оппозиция в Белоруссии, она, я считаю, она неэффективная и, в первую очередь, она предала тех людей, которые выходят на протесты. Ну, потому что посмотрите на эту Тихановскую, где она сейчас? Идет протест, где лидер?

Вот, они мне напоминают, знаете, во Вторую мировую войну были: правительство Чехии в Лондоне, Польши в изгнании, все такие обиженные, а люди страдают, а люди вышли.

То есть, я считаю, что поддерживать этих лидеров неправильно. Во-вторых, мы понимаем, что Россия на данный момент и в ближайшем будущем не отдаст Белоруссию.

Поэтому, я думаю, что в ближайшее время Александр Лукашенко останется президентом», – заявил Постоловский.