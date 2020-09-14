14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Литва, майдан, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
Просмотров:

Лукашенко ничего не грозит с такой оппозицией – киевский политолог


Бежавшая из Белоруссии бывшая кандидатка в президенты Светлана Тихановская, как и другие лидеры белорусского майдана, предала людей, которые вышли на протесты.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил политический консультант Сергей Постоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиция в Белоруссии, она, я считаю, она неэффективная и, в первую очередь, она предала тех людей, которые выходят на протесты. Ну, потому что посмотрите на эту Тихановскую, где она сейчас? Идет протест, где лидер?

Вот, они мне напоминают, знаете, во Вторую мировую войну были: правительство Чехии в Лондоне, Польши в изгнании, все такие обиженные, а люди страдают, а люди вышли.

То есть, я считаю, что поддерживать этих лидеров неправильно. Во-вторых, мы понимаем, что Россия на данный момент и в ближайшем будущем не отдаст Белоруссию.


Поэтому, я думаю, что в ближайшее время Александр Лукашенко останется президентом», – заявил Постоловский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть