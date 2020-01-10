10.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко обложил драконовским налогом транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Кроме того, признана объектом налогообложения, экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами», – говорится в указе.

За день до этого Лукашенко обвинил РФ в том, что она хочет продавать нефть Белоруссии по ценам выше рыночных. В конце года он грозился забрать одну из веток трубопровода «Дружба», по которой российская нефть идет на экспорт в Европу.

Россия и Белоруссия до сих пор не подписали соглашения по энергоносителям, поскольку Лукашенко отказывается подписывать документы об интеграции двух государств.

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