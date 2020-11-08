Лукашенко предложил Польше начать всё с чистого листа и вернуться к многовекторности

08.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, три месяца обвинявший Литву и Польшу в инспирировании протестов в своей стране, в субботу предложил соседям дружбу.

Об этом он заявил на открытии Белорусской АЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, – уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы – в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают.

То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать», – сказал Лукашенко.

Его словам возмутили депутата Госдумы РФ Елену Панину.

«В словах Лукашенко обозначен важный вектор. Он хочет все начать с чистого листа, вернувшись к своей прежней политике «многовекторности». Однако он не в том положении, Европейский союз уже отказал ему в легитимности, расширив санкционный список и внеся туда белорусского президента и вдобавок 14 высокопоставленных чиновников. Это «черная метка», посланная Лукашенко, и Варшава с Литвой, даже если хотели бы восстановить отношения с Минском, не могут что-либо с этим поделать.

Вместо плетения очередных хитроумных кружев в сфере внешней политики от белорусского президента сегодня ждут другого. Он должен в кратчайшие сроки запустить процесс конституционных изменений, которые позволят сформировать новые власти, в чьи первоочередные задачи входят завершение интеграции России и Белоруссии, налаживание диалога с белорусским обществом, проведение экономических реформ и восстановление доверия России», – написала Панина в своем телеграмм-канале.