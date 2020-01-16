Лукашенко приняли в команду прибалтийских русофобов

16.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов серьезно расширить сотрудничество Латвией, последовательно проводящей политику, враждебную России – главному союзнику Белоруссии.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне действительно приятно видеть Вас с Вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Кришьянис Кариньш заявил в ответ, что Латвия хочет видеть «независимую, стабильную и процветающую Беларусь» и подарил Лукашенко хоккейный свитер латвийской сборной с номером и фамилией.

Конкретные темы переговоров не разглашаются, но полуофициальный телеграм-канал Лукашенко «Пул Первого» делает прозрачные намеки, публикуя фото, на котором аудиенции ждут министр транспорта Белоруссии Алексей Авраменко и руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Накануне министр транспорта Латвии Талис Линкайтс заявил, что для поставок нефти в Белоруссию можно использовать нефтепровод Полоцк – Вентспилс.

«Там, конечно, нужно сделать какие-то инвестиции, чтобы он был в рабочем состоянии, но такая возможность есть. Я не могу сказать в цифрах, я только могу сказать, что такая возможность есть», – сказал Линкайтс.

Пропускная способность нефтепровода Полоцк – Вентспилс составляет до 8 млн тонн в год. Из России в Белоруссию поступало до 25 млн тонн.

Латвией контакты Белоруссии с русофобскими режимами не ограничиваются. Как сообщает Delfi, литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta просьбу белорусских клиентов о перекачке сырой нефти через Клайпедский порт.

Все эксперты в области энергетики единодушны: «прибалтийская» нефть будет намного дороже российской трубопроводной. Но видимо, если тебя уже приняли в русофобскую команду, это не имеет значения.