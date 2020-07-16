Лукашенко так увлечённо избивал Москву, что пропустил реальную угрозу с тыла

16.07.2020, Минск, Артем Агафонов

Во вторник 14 июля в Минске повеяло Майданом. Покрышки еще не горели, но люди с хорошей памятью уже отчетливо почувствовали их вонь.

Началось все с заседания Центризбиркома, на котором были объявлены результаты проверки документов, поданных для участия в президентских выборах и названы фамилии кандидатов в президенты. В итоге к выборам не были допущены два самых сильных альтернативных кандидата – Валерий Цепкало и Виктор Бабарико.

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Первому не засчитали более половины собранных подписей, второго, собравшего подписи с многократным запасом, не пустили под предлогом недостоверности сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что он получал иностранную помощь.

Вот только заключение о несоответствии задекларированного имущества реальному было сделано на основании материалов уголовного дела, по которому следствие еще продолжается и, соответственно, ни о каком вступившем в законную силу приговоре суда, который признает эти доказательства, не может идти речи.

С иностранной помощью получилось еще смешнее. Компанией, от которой получал деньги Бабарико, оказался «Белгазпромбанк», в котором он работал в последние 20 лет. Несмотря на то, что банк более, чем на 99 процентов принадлежит «Газпрому» и российскому «Газбромбанку», это белорусский банк, зарегистрированный в Минске и, в соответствии с законодательством, являющийся резидентом Белоруссии.

Неудивительно, что после такого, мягко говоря, спорного решения ЦИК, люди вышли на улицы городов. Протесты не были слишком многочисленными и поначалу не были радикальными. Но власть, как она это делает регулярно в последнее время, поставила на силовое подавление протестов. И в этот раз протестующие начали сами избивать ОМОНовцев. В результате не менее 250 человек задержаны только в Минске, по факту нападений на сотрудников милиции возбуждено уголовное дело.

В персоналистских режимах вроде белорусского, основная ответственность за происходящее лежит на первом лице государства. И Лукашенко, управляющий Белоруссией двадцать седьмой год, – не исключение. Непропорциональное применение силы против изначально мирных акций, уголовное преследование основных конкурентов, вдруг оказавшихся преступниками после того, как решили участвовать в выборах и, в конце концов, их исключение из предвыборной гонки под надуманными предлогами – все это не могло не радикализовать настроения противников бессменного белорусского «Бацьки».

Конечно, вчерашние события мало напоминали киевский Майдан, но и тот собрался не сразу, потребовалось несколько месяцев и несколько волн протестов. Вряд ли вчерашние беспорядки были последними и самыми массовыми в этом году. Сегодня протесты продолжаются, а традиционно их пик приходится на дни после голосования.

Разумеется, не обошлось без человека, поднесшего спичку, от которой все загорелось. Во времена киевского «Евромайдана» таким человеком стал Мустафа Найем. В Белоруссии им оказался блогер Степан Путило, проживающий в Польше, которого есть серьезные основания подозревать в связях с польскими спецслужбами.

Как же так? Все последние месяцы белорусская госпропаганда и лично Александр Лукашенко без устали искали «руку Москвы» и, по примеру Хиллари Клинтон и Петра Порошенко, твердили о российском вмешательстве в белорусские выборы. И тут, вдруг, польская агентура начинает открыто провоцировать столкновения.

Пока, на радость западным «партнерам», портили отношения с Россией, реальная угроза пришла с другой стороны – со стороны тех самых «партнеров». Польша при поддержке США успела выкормить в Белоруссии свою русофобскую прослойку и вполне способна поинтриговать в белорусском хаосе и попытаться продвинуть ее на первые позиции.

Ни один из сколько-нибудь заметных пророссийских политиков и активистов применение протестующими насилия не поддержал, а для некоторых оно и вовсе стало поводом окончательно поддержать Лукашенко. Что поделаешь, неприятие майданов и «цветных революций» сидит у нас в подкорке. Да и ничего хорошего дестабилизация ситуации в Белоруссии не сулит ни России, ни тем силам, которые ее поддерживают внутри республики.

Если уж уходить в конспирологию – то основным выгодополучателем от беспорядков, если, конечно, сможет удержать их под контролем, будет сам Лукашенко. Они позволят ему консолидировать вокруг себя перепуганный электорат, закрутить гайки до отказа и зачистить оппозицию.

Настоящий подарок для стареющего и теряющего популярность лидера. Воспользуется ли он ситуацией? Почему бы нет. Во всяком случае, пропаганда уже второй день усиленно работает в этом направлении.