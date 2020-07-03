Лукашенковские шашни с англосаксами вызвали беспокойство в Москве

03.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Участившиеся контакты оборонных ведомств Белоруссии и Великобритании вызывают беспокойство у российской стороны.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев.

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«В какой-то мере, конечно, это повод для беспокойства. Все-таки, Белоруссия – союзное государство, и мы действуем в тесном обеспечении нашей безопасности, делимся многими проблемами и секретами с нашими белорусскими партнерами.

Поэтому, насколько там четко обеспечена во взаимодействии Белоруссии с Великобританией защита российских национальных интересов и наших союзных? – это не совсем понятно.

Если мы услышим разъяснения Республики Беларусь по этому поводу, что нам не следует беспокоиться, – ну, наверное, мы поблагодарим и примем это к сведению.

Но в данном случае все равно хотелось бы, чтобы любые контакты такого порядка, несмотря на то, что Белоруссия – независимое государство, – в рамках Союзного государства все-таки, было бы неплохо, если бы как-то информировалась об этом российская сторона и вырабатывался какой-то общий подход в таком взаимодействии», – заявил Перенджиев.

Ранее полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии заявил, что военное командование Белоруссии без согласования с Москвой обсуждает с военными Великобритании некую миротворческую операцию на Донбассе.