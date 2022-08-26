Львовская националистка: «Русскоговорящие – это позор, мы выбираем дегенератов»

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Новости Украины

Украинцам пора присоединиться к движению «свирепых волков» и «санитарить» государство от русских, чтобы показать «уникальность нации».

Об этом в интервью одиозному львовскому телеведущему Остапу Дроздову заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в 2022 г., когда на нас летят ракеты, находится в обществе определенная категория людей, которая и дальше москворотит. И еще находится определенная категория креолов, которые говорят, что «они имеют на это право». Наши с вами партнеры из Польши, из Швейцарии, Финляндии, Эстонии – каждый задается вопросом: «Что же это за народ такой, который так пренебрежительно относится к тому, что делает его индивидуальностью? В чем же заключается их исключительность, если они даже теперь, зайдя на все другие европейские территории, не говорят на своем языке?», – сказала националистка.

«Это – наибольший позор для меня. Это – испанский стыд, наибольшая наша трагедия. Это – наибольшее оскорбление самих себя. Вы можете себе представить, на секунду, что поляк не знает своего языка, чех не знает своего языка, или я приехала на какую-то землю и не учу языка, где проживаю?», – сокрушается она.

Экс-депутат выразила недовольство по поводу того, что в руководстве страны недостает идеологически подкованных личностей, выступающих за превосходство украиноцентризма.

«О чем это свидетельствует? О глубочайшем кризисе идентичности… про этот дух Бандеры, о котором я говорила. А еще лучше – донцовский образ пасти волка, которую он размещал на своем вестнике. Мы перестали быть этими санитарами собственной страны, не реагируем надлежащим образом на предательство, подаем руку предателям, злодеям, компромиссным всяким существам. Мы все время их приводим к власти. Сейчас наблюдаю за тем, как не могут выбрать руководителя Бюро расследований. Всех трех никак не могут выбрать. И общество на это спокойно реагирует. Идет на избирательный участок и дальше выбирает дегенератов», – пожаловалась Фарион.