Львовские нацисты: Военное положение мешает помножить на ноль русский язык

Военное положение мешает украинским нацистам лишить русский язык особого статуса в Украинской конституции.

Об этом на канале «Первый западный» заявил профессор Львовского национального университета Ярослав Герасим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Статус русского языка до сих пор не помножен на ноль на Украине. В Конституции его выделяют среди других языков, потому что когда её принимали, Компартия устроила истерику, и иначе не проголосовала бы.

И в условиях военного положения мы изменить этого не можем, к сожалению. Потому что изменения в Конституцию должны проголосовать два парламента, и они должны быть утверждены на референдуме», – сказал Герасим.