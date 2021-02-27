Львовский профессор: «Мы мучительно выбираемся из русского мира»

27.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Майдан в Киеве представлял собой очередное столкновение между Западом и Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет львовский историк, профессор Украинского католического института Ярослав Грицак.

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«Евромайдан состоялся на геополитически важном пограничье, где снова — и в который уже раз — происходит столкновение между Москвой и Западом. Российская военная агрессия была запланирована задолго до самого Евромайдана, сразу после российско-грузинской войны. В Кремле хотели вернуть Киев под свой контроль до того, как в Украине вырастет новое поколение, смотрящее на РФ без особого энтузиазма.

Сейчас, 10 лет спустя, можно говорить о том, что Москве это не удалось. И уже не имеет значения, кто в Украине при власти — Порошенко или Зеленский. Страна постепенно, с мучениями, но выбирается из русского мира и политически, и геополитически», – считает львовский профессор.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Грицак прогнозировал, что за украинизацию избиратели отомстят на выборах.

Также он говорил, что Украине нужно выкорчевать свои византийско-православные корни.