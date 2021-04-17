Львовский русофоб: Цивилизационная задача Украины – быть анти-Россией

17.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Противостояние России должно стать задачей для всех поколений украинцев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама концепция украинской государственности, сама идея независимой и самодостаточной Украины лежит в противостоянии России, потому что пророссийской Украина была 300 лет. И она может быть еще 300 лет, но это уже не Украина, это доминион. Это декоративно независимое образование в кармане у России, у агрессора, оккупанта, шовиниста, имперского вылупка, который не предусматривает существования самодостаточно, независимой, полностью автономной во всех вопросах, самодостаточной страны.

Потому третий путь Украины – это путь к той России, где Россия все равно будет покровительствовать через более сильную культуру, извините, это так. Через более сильную военную мощь, через более сильный язык, за которым стоит сильное государство, которое построено на распространении русского языка за границами России, чего Украина не делает даже в своих границах.

И в таком противостоянии третьего пути нет – ты должен стать на сторону того, кто цивилизационно не является Россией. И не нужно никогда бояться того, что самой идеей формирования украинской государственности является анти-Россия как таковая. И это прекрасное, почетное мотивационное задание для всех поколений, которые вообще тут живут – не быть Россией», – заявил Дроздов.