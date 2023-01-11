«Люся Арестович, вешайся на колготках!»: Эксперты о значении взятия Соледара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская пропаганда не случайно пытается принизить значение занятия российскими военными Соледара на Донбассе, представляя это как пиррову победу в долгой борьбе за маленький городок, где до войны проживало всего около 10 тысяч человек.

На самом деле, падение украинского гарнизона а Соледаре – это важный шаг к прорыву обороны ВСУ и освобождению всей территории Донбасса. Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если проанализировать ход боевых действий, генезис того, что происходило, Соледар точно так же, как и Бахмут/Артемовск – это не обычная географическая точка, обозначенная на карте, несмотря на то, что в том же Соледаре до войны было порядка 10 тысяч жителей. Это очень важный коммуникационный, логистический пункт, который в значительной мере обеспечивал донбасскую группировку Вооруженных сил Украины, и именно поэтому украинская сторона так за него держалась. Если бы он не представлял из себя никакого значения, наверняка бои за него не были бы такими напряженными. По тем сведениям, которые есть, это действительно был очень укрепленный пункт, оборудованная эшелонированная оборона, выстроенная противником в течение нескольких лет. То, что мы его взяли – это однозначно победа. Слова Киева о том, что это не столь значительно – это попытка каким-то образом сгладить ситуацию и оправдаться», – отмечает капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

При обороне «неважного» Соледара только за предыдущий месяц погибли более трех тысяч украинских солдат, что также идет вразрез с тезисами киевской пропаганды, отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин:

«Если бы Украине он не был нужен, то она не положила бы в Соледаре за месяц порядка трех с половиной тысяч убитыми. Это тогда была бы лишняя переработка в фарш украинского мужского населения, если он не нужен. Конечно, Соледар был нужен. Соледар вместе с Бахмутом – это центральные ключевые пункты фронта, взятие которых разламывает фронт в нынешней его конфигурации под Донбассом напополам и создает для Украины огромную проблему его удерживать. Придется отходить в Авдеевку или в Марьинку, под Славянск или Константиновку. При этом важно понимать, что вся работа еще впереди, и почивать на лаврах нет никакого смысла. Но это имеет и очень важное другое значение – взятие Соледара показывает, что инициатива снова вернулась в руки нашей армии. Напомню, что еще в августе Люся Арестович торжественно клялась, что Россия больше не возьмет ни одного населенного пункта в Украине. Теперь Люсе Арестович надо будет вешаться на колготках».