Макрон ловко воспользовался твердолобостью Киева и усталостью Европы

21.08.2019, Киев, Игорь Петров

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи с президентом России Владимиром Путиным о необходимости восстановления отношений с Россией свидетельствуют о том, что Франция готова взять на себя роль модератора этого процесса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

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«И Европа, и весь мир устали от украинского вопроса, поскольку понимают нереальность его решения в ближайшей перспективе.

Европа и Россия стали заложниками украинского вопроса, соответственно, отношения между Европой и Россией тоже стали заложниками украинского вопроса.

Понятно, что той же Франции сейчас очень хотелось бы взять на себя роль модератора процесса постепенной реабилитации России.

С другой стороны, она могла бы играть роль модератора процессов стабилизации в Восточной Европе, в Украине.

Именно поэтому Макрон сказал несколько фраз, которые казались странными и взаимоисключающими.

Но при этом понятно главное – что Макрон выступает за возвращение России в клуб крупных государств поскольку понимает, что от этого зависит и развитие французского бизнеса, интересы которого лежат в этой плоскости.

С другой стороны, он понимает, что это невозможно сделать именно сейчас и усилиями одной только Франции. Поэтому были выставлены несколько условий.

Но факт в том, что Россию возвращают, и это может быть серьезным проигрышем для украинской внешней политики», – заключил Бондаренко.