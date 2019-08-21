Макрон ловко воспользовался твердолобостью Киева и усталостью Европы
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи с президентом России Владимиром Путиным о необходимости восстановления отношений с Россией свидетельствуют о том, что Франция готова взять на себя роль модератора этого процесса.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
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«И Европа, и весь мир устали от украинского вопроса, поскольку понимают нереальность его решения в ближайшей перспективе.
Европа и Россия стали заложниками украинского вопроса, соответственно, отношения между Европой и Россией тоже стали заложниками украинского вопроса.
Понятно, что той же Франции сейчас очень хотелось бы взять на себя роль модератора процесса постепенной реабилитации России.
С другой стороны, она могла бы играть роль модератора процессов стабилизации в Восточной Европе, в Украине.
Именно поэтому Макрон сказал несколько фраз, которые казались странными и взаимоисключающими.
Но при этом понятно главное – что Макрон выступает за возвращение России в клуб крупных государств поскольку понимает, что от этого зависит и развитие французского бизнеса, интересы которого лежат в этой плоскости.
С другой стороны, он понимает, что это невозможно сделать именно сейчас и усилиями одной только Франции. Поэтому были выставлены несколько условий.
Но факт в том, что Россию возвращают, и это может быть серьезным проигрышем для украинской внешней политики», – заключил Бондаренко.
Спасибо!
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