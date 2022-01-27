«Маразматический старик»: Медведев охарактеризовал американского сенатора

27.01.2022  16:56 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня


Россия хотела бы избежать войны как метода разрешения нынешнего международного кризиса.

Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия хотела бы избежать войны как метода разрешения нынешнего международного кризиса. Об этом в...

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«Войны никакой бы не хотелось. Войны никто не ищет. И нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. Тем более столкновения России и Североатлантического альянса. Единственная возможность – это политико-дипломатические средства и использование в наших переговорах принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех международных документах», – отметил политик.

Однако, по его мнению «существует масса людей, которые на этом зарабатывают и спекулируют по недомыслию или проводя определенную политическую линию».

В качестве примера он привел слова некоего американского сенатора, который предложил нанести по России ядерный удар. Его Медведев обозвал «маразматическим стариком».

«Это паранойя, это комментировать даже не хочется. Просто когда это говорят люди, обличенные властью, это очень печально. Даже в советские времена никогда наши партнеры из Америки не говорили о том, что неплохо развязать ядерный конфликт. Как на это реагировать? Что это: маразм или некая политическая спекуляция. Это очень опасно», – сказал Медведев.

Похоже, речь идет о сенаторе от штата Миссисипи Роджере Уикере, который рекомендовал президенту США Джо Байдену рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.

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