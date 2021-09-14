Марков: Москва выучила уроки Киева и Минска – и нанесла «серию упреждающих ударов»

Российские власти успешно разрешили главную интригу предстоящих парламентских выборов задолго до формального начала кампании – полностью нейтрализовав несистемную оппозицию в стране.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Радикальная прозападная коалиция и их руководство на Западе взяли курс на повторение белорусского сценария в виде массовых акций протеста после выборов. Такие протесты должны были нанести сильнейший удар по легитимности… нет, только парламента, но и по легитимности Путина и всей системе государственных институтов России. С последующей атакой на Путина. Но российская власть нанесла серию упреждающих ударов», – написал Марков.

К наиболее эффективным мерам он отнес получение реального срока блогером-уголовником Алексеем Навальным, объявление его ФБК экстремистской организацией, нейтрализация наиболее влиятельных оппозиционных СМИ за счет присвоения им статусы иноагентов, блокировку «умного голосования».

«Так разрешилась за много месяцев до выборов главная интрига выборов, – никаких серьезных антипутинских протестов не будет. Их некому организовывать, их некому пиарить, у них нет массовой базы поддержки, а российская власть в “поддавки “, как в Киеве в 2012, 2013 или как в Минске в 2018, 2019, первой половине 2020, играть не захотела.

Уроки трагических событий в Киеве и Минске были выучены в Москве. Радикальный протест был эффективно купирован за несколько месяцев. Сети радикального протеста получили “укол анастезии” на период выборов», – написал Марков.