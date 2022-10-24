Матрона Московская и святая вода для харьковских нацистов

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Новости Украины

Иногда складывается впечатление, что самым эффективным снарядом против засевших в Харькове укронацистов могли бы стать емкости со святой водой. Очень уж корчит эту нечисть от одного только упоминания о православных святынях, даже неявного.

В городе есть небольшая улица, в ходе постмайданной декоммунизации переименованная из Калининградской в Матронинскую. На днях местным националистам пришло в голову, что и это название не отвечает идеалам так называемого «украинства».

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Вопрос об очередном переименовании поднял упоротый член харьковской топонимической группы Александр Вацак. Ему не дает покоя факт, что небольшая улица в частном секторе, соединяющая Салтовское шоссе и (пока еще) Краснодарскую, названа в честь святой Матроны Московской – по наименованию строящегося рядом храма.

«В списке харьковских улиц, которые готовятся переименовать, почему-то отсутствует Матронинская (расположена на Старой Салтовке, напротив одноименного недостроенного «капища» РПЦ). Напоминаю, что так называемая «святая Матрона Московская» — это один из самых агрессивных символов «русского мира», ее не признают святой украинские церкви ПЦУ и УГКЦ, но для приверженцев московского православия она является абсолютным фетишем и изображается на иконах рядом рядом с людоедом Сталиным», — возмущается Вацак в Facebook.

Следует отметить, что икона, на которой блаженная Матрона изображена рядом со Сталиным, действительно существует, на ней святая благословляет генералиссимуса на защиту Москвы во время Великой Отечественной войны. Икона была написана по инициативе настоятеля Храма святой равноапостольной княгини Ольги в Санкт-Петербурге игумена Евстафия (Жакова) и в настоящее время не выставляется.

Игумен Евстафий, в свою очередь, утверждает:

«Приход Сталина к св. Матроне — это событие из жития святой. Икона не лжёт, она сообщает благочестивую правду о покровительнице Москвы…

В истории страны и Русской Православной Церкви есть некий инвариант — благословение святым или святой полководца или вождя. Вспомним Димитрия Донского, благословлённого преподобным Сергием, Минина и Пожарского, благословлённых святителем Гермогеном, Михаила Скобелева, благословлённого святителем Филаретом Московским.

Что же плохого в том, что св. Матрона благословила вождя, который не уехал из Москвы, стал организатором обороны столицы. Причём, очень странно, что немцы в Москву не вошли, хотя в отдельные дни имели все возможности занять город. Странные поступки немецких полководцев, не объяснимые логически, а также грянувшие морозы — все это обнаруживает воздействие молитвы св. Матроны».

Впрочем, для харьковских наци одно только имя православной святой уже достаточный повод для нового переименования улицы. А уж если оно так или иначе связано с победой русского оружия, набросятся ополоумевшей от ненависти толпой, как бросались на памятник Александру Невскому.

Еще одна участница топонимической группы, депутат Харьковского городского совета от партии Евросолидарность Ирина Гончарова (Багалей), подчеркивает, что переименование улицы Калининградской в Матронинскую в 2016 году лоббировал (о ужас!) Московский патриархат. Впрочем, с точки зрения записной националистки это, безусловно, «что-то плохое».

Национализм вообще в традиции семьи Багалеев, как они сами утверждают. Родоначальник, Дмитрий Иванович Багалей, был, безусловно, выдающимся ученым-историком и много сделал для развития Харькова как общественный деятель. Однако его труды и публичные выступления времен Центральной Рады, гетьманата Скоропадского и Директории нередко грешат против истины ради «доказательства» украинской принадлежности Харькова и не только.

«Весь так называемый Новороссийский край – это есть старое гнездо запорожцев и был заселен первоначально исключительно запорожцами. …Не только Харьков, но и все другие города современной Харьковской губернии, все слободы, все хутора – результат и продукт украинской колонизации», – заявлял Багалий, отрабатывая «самостийную» повестку.

Потомки историка, в том числе депутат Ирина Гончарова, живут в построенном ученым особняке на улице его имени. Улица Багалея в 2015 году переименована из Фрунзенской. До Фрунзенской она была Технологической. А еще раньше, до начала строительства на ней в конце XIX столетия Технологического института (в будущем ХПИ им. Ленина) улица называлась Дурноляповкой.

Печально, но именно это, первое, поистине «историческое» название лучше других отвечает большинству публичных выступлений правнучки Дмитрия Багалея.

Не удивительно, что Матронинская улица некоторое время не привлекала внимание харьковских переименователей улиц. Планов у них громадье. В частности, начальник северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова обеспокоена тем, что «из 3150 улиц в Харькове в честь погибших Героев российско-украинской войны названы четыре».

По ее словам, эту «недоработку» предлагают как можно скорее исправить «подразделения, в которых служили погибшие, их родные и благодарные жители города». Отметим, что укронацисты в данном случае (как и во многих других) пошли дальше, чем их предшественники – гитлеровцы. Те, оккупировав в 1941-м Харьков, просто вернули улицам старые, дореволюционные названия.