Матвейчев: День народного единства – дата, которую ненавидят либералы и леваки

04.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В России до сих пор существует целый пласт людей, для которых единство русских и победа 1612 года над польскими интервентами – событие чуждое и ненужное.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, в Москве памятник Минину и Пожарскому закрывают на замок, мы в прошлом году с боем возложили-таки цветы, а так там каждый год, а в Нижнем Новгороде прям перед праздником начали ремонтировать территорию этого памятника. В Дзержинске, где я живу, празднования 4 ноября вообще никогда не было, для галочки проходил концерт в ДК, и всё. Кому так ненавистна память о победе в 1612 году – это вопрос», – рассказала модератор канала, отметив, что при этом «ельцинский» день 12 июня празднуется даже в пандемию.

«Есть целый консенсус людей, которым это все не нужно, – ответил эксперт. – Начнём с того, что есть либералы, которым всё это смутное время, вся эта какая-то Казанская икона – господи, какое мракобесие. Какие-то русские люди в лаптях из Нижнего Новгорода и так далее – всё это мерзко, некрасиво, не по-европейски, быдло какое-то. Что гораздо лучше было, если бы нами правил королевич Владислав, если бы нами правил Лжедмитрий как минимум – он тоже считается либералами, был образован, знал несколько языков и вообще хорошие идеи предлагал, есть куча статей об этом».

«То есть, они вообще не признают победу, считают, что это всё не нужно было, лучше бы мы стремились в Европу, лучше бы нас поглотила Польша, и рассуждают чисто как Смердяков (герой романа Достоевского – ред.), когда говорил, что лучше бы французы завоевали русскую нацию, образованная нация завоевала необразованную. Таких либералов было много», – объяснил Матвейчев.

Другим схожим контингентом политолог назвал леваков-радикалов, которые хоть и левые, но либеральные.

«Как раз разговор о том, что это – эта страна была эксплуатирующая трудящихся и крестьян, не коммунизм же был в России. Вот, за коммунизм нужно биться, работать, спасать, идти в ополчение. А тут они законсервировали у себя феодальный строй – эти всякие Минин и Пожарский, привели каких-то Романовых, царей к власти. Зачем мы должны бороться против этих самых интервентов.

И сейчас эту точку зрения исповедуют у нас некоторые называющие себя коммунистами. Например, знаменитый коммунистический телеагитатор Константит Сёмин. Если вы посмотрите его интервью, Диане Кади он, например, даёт, а та соответственно раскручивает это на своих каналах, мол, смотрите, какой он умный. А он там сидит и говорит: а почему это мы должны воевать с Америкой, с Европой? За кого воевать, за яхту Абрамовича? За Сечина, за Ротенберга? За какого-то Потанина, за Дерипаску? Нет, не должны.

Вот, в Советском Союзе, приводит он пример, там всё было правильно, там люди воевали за себя, за своё коммунистическое народное государство, потому что они в этом государстве были хозяевами. А сейчас ни с какими американцами мы воевать не должны и никакого внешнего врага у нас нет, у нас враг только внутренний, а именно – капиталисты, которые засели в Кремле», – рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что за такую позицию его при Сталине бы расстреляли.

«Сталин же почему возродил и культ Минина, и Пожарского, и про Суворова говорил. Сталин как раз за эту позицию господина Сёмина расстрелял бы и правильно бы сделал. Потому что это никакой не коммунист, это человек, который просто придумал себе способ оправдать своё предательство, как он сейчас и делает.

То, что он сейчас борется против собственного государства, по сути, в интересах тех же самых англичан, которые тут устраивают провокации с Навальным, поляков и так далее. Он работает на них, он уже придумал себе, как оправдать предательство, если в России рухнет режим, начнётся очередное смутное время. Он уже придумал, как пристроиться и объяснять всё», – заключил Матвейчев.