Матвиенко: Донбасс не помывочная для репутаций

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принудительной отправки на Донбасс деятелей культуры, запятнавших себя недостойным поведением.

Об этом она заявила сегодня на заседании верхней палаты российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю настроения многих жителей Донбасса, которым не нравится, что тех, кто себя опорочил и недостойно вел себя в эти дни, посылают на Донбасс как бы на исправление. Жители Донбасса говорят: не надо этого делать. Это неискренне. Мы не то место, где эти люди должны каяться и отмываться. На Донбасс героев нужно посылать», – сказала Матвиенко.

Так она отреагировала на выступления сенатора РФ от Севастополя Екатерины Алтабаевой, которая рассказала, что многие региональные творческие коллективы хотят поехать в зону СВО, но не знают, с чего начать.