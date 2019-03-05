Медведев дал понять: Если всё будет так и дальше, Украина потеряет транзит

05.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, в каком случае Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» – заключение новых взаимовыгодных контрактов, урегулирование спора по старым долгам Киева и «стабильная политическая обстановка» в украинской столице – пока что все пункты выглядят маловероятными.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран. В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», – цитирует Медведева пресс-служба правительства РФ.

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Он также вновь подчеркнул, что власти Украины не выполняют условий для наступления мира в Донбассе. Одновременно с этим ЕС потакает официальному Киеву, не решаясь противоречить США.

«…В целом в странах Евросоюза не вижу никакого энтузиазма по поводу антироссийских санкций. Вы помните, что они вводились на фоне осложнения отношений между Россией и Западом, когда США и некоторые страны Европы поддержали вооружённый госпереворот в Киеве в феврале 2014 года», – напомнил Медведев.

«Каждый имеет право на свои заблуждения. Но я никак не могу согласиться с оценкой санкций как «необходимого ответа». Необходимого кому? Крымчанам, которые сделали свой осознанный и свободный выбор в рамках одной из самых демократичных процедур – на референдуме? Или русским на востоке Украины? Уверен, у них совершенно другой взгляд на так называемую мирную украинскую «зиму, лето и осень» – если продолжать Ваш логический ряд в отношении «русской весны» в Донбассе. Несмотря на гуманитарную помощь со стороны России, ситуация там очень сложная. Десятки тысяч людей практически в центре Европы в XXI веке живут в условиях энергетической и транспортной блокады. По сути, в условиях гуманитарной катастрофы. И к сожалению, до полного урегулирования пока далеко. В первую очередь – из-за неконструктивной позиции киевских властей, которые, по всей видимости, и не собираются выполнять минские договорённости. А санкции действуют против России. Странная логика.

Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, эта попытка провалилась. Сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнёрами, не говоря уже об убытках, которые несут все. Ведь и мы были вынуждены ввести ответные ограничения, но при этом сразу сказали: не мы инициаторы санкционной войны, и свои ограничения мы готовы немедленно снять, как только другая сторона сделает первый шаг. Но Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции», – считает российский премьер.