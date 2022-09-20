Медведев намекнул на применение ядерного оружия для защиты Донбасса

Включение новых территорий в состав России будет необратимым решением и предоставит Кремлю право задействовать весь арсенал вооружений для защиты новых субъектов РФ.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.

Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – говорится в заявлении Медведева.