Медведев оценил шутку о Зеленском и Монике Левински

05.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинский президент Владимир Зеленский попал в непростую ситуацию, оказавшись фигурантом предвыборных разборок в США. Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», – сказал Медведев.

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«Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы. Так вот, если он заблокирует это расследование, во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций. Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение», – пояснил премьер.

Медведев улыбнулся, услышав замечание журналиста о том, что американская пресса пишет, что «для Трампа Зеленский станет его Моникой Левински».

«Они злые ребята», – сказал Медведев.

«Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю. В конце концов, у них система серьёзная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдёт. Более того, американская система всё время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жёсткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них всё будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживём – увидим. Смотреть за этим любопытно», – подчеркнул глава правительства.