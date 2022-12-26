Медведев опроверг Лаврова, но допустил существование остатков Украины

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с программной статьёй, в которого опроверг главу МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что смена власти в Киеве все же должна осуществиться в результате спецоперации.

Вместе с тем, Медведев дал понять, что в будущем украинское государство может остаться, но уже без армии и нынешнего режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже десять месяцев продолжается специальная военная операция, цели которой были изначально обозначены президентом страны В.В. Путиным. Это – защита наших соотечественников на новых территориях, которые после проведенных в них референдумов вошли в состав России. Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем», – говорится в статье.

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование», – уточнил Медведев.

При этом он анонсировал долговременный разрыв отношений с Западом, который из-за обмана с Минскими соглашениями, расширением НАТО и конфискацией российских активов сравнил «с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно».

«На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь – обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», – пишет Медведев.

По его словам, в результате санкций и разрыва экономических отношений страдают, прежде всего, простые граждане ЕС, сталкивающиеся с ростом цен и дефицитом топлива.

«Кому в итоге стало хуже? Почему в относительном выигрыше, как обычно, только Америка?» – задает вопрос автор.

Медведев прогнозирует, что среди стран Запада будут усиливаться противоречия, которые пока что скрываются за счёт объединения под девизом борьбы с Россией.