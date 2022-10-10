Медведев прервал молчание. Из Одессы отговаривают Россию от жестких действий

Новости Украины

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев впервые прервал затянувшееся молчание после теракта на Крымском мосте, хотя ранее он обещал Украине наступление «судного дня» в случае удара по полуострову.

«Это террористический акт и диверсия, совершённые криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», – сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

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Российский военный эксперт Владимир Орлов выступил с радикальным предложением.

«Вот я смотрю, тут задаются вопросом, а как Россия должна отвечать на подобные террористические акции киевского проамериканского марионеточного режима? Я скажу вам так. Если бы этот вопрос зависел от меня, то в понедельник, в 11 утра, когда максимальное количество киевских чиновников пришло на работу, то я бы нанес массированный ракетный удар по всем административным и так называемым государственным зданиям и сооружениям в Киеве. А вечером, повторил бы такой удар по местам компактного проживания семей сотрудников СБУ, ГУР ВСУ и так далее и тому подобное. Я знаю, многие скажут, Орлов сошел с ума, причем тут мирные жители и простые чиновники, которые просто ходят на работу? А я вам скажу, что вот эта логика, про мирных и невиноватых жителей Киева и чиновников, которые просто ходят на работу, она ущербна. Каждый, кто обслуживает или на кого опирается проамериканский киевский режим, они все враги. И если нам для победы нужно сровнять с землей Киев, Львов или любой другой город на территории нашего жизненного пространства, которую сегодня контролирует НАТО, то это ни в коем случае для нас не должно быть препятствием».

Интересно, что на этом фоне предостережения против радикальных действий России прозвучали из Одессы. Экс-кандидат в мэры города Вячеслав Азаров утверждает, что удары по железной дороге и электростанциям будут только на пользу режиму Владимира Зеленского.

«Разгром нашей энергетики и путей сообщения потом можно было распиарить на Западе, как очередные зверства агрессора, чтобы на материале о страданиях мирного населения добиться новых удушающих санкций для российской экономики и поставок нам дальнобойного оружия. Причем, политическому руководству Украины такие акты возмездия со стороны РФ не страшны, так как оно обладает надежными бункерами с автономным снабжением. Страшны они для простого населения, которое на долгое время может остаться без света, воды и отопления на пороге зимы. И в этом наверно тоже есть холодный расчет нашей власти, чтобы украинцы больше ненавидели агрессора, активнее шли на мобилизацию и трудились для фронта в тылу», – пишет Азаров.