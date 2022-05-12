Медведев: Риск прямого военного конфликта с НАТО возрастает

Накачка Украины западные оружие может в итоге вылиться в полномасштабную ядерную войну между Россией и Североатлантическим альянсом.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают. Причем цинизм западных «говорящих голов» становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы», – отмечает российский политик.

Он подчеркнул, что в условиях развязанной западными странами «proxy war с Россией» хочет предельно ясно артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи.

«1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности».

2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.

3. Это будет катастрофическим для всех сценарием.

Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!», – резюмировал Медведев.