Медведев с силовиками РФ посетил столицу ЛНР – на Украине грозятся убить всех

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Новости Украины

Сегодня в сопровождении фактически всего российского силового блока столицу ЛНР посетил зампред Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил сам Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что главной целью визита было проведённое по поручению президента РФ совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

Также в мероприятии приняли участие генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следкома Александр Бастрыкин.

Были рассмотрены вопросы гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановления инфраструктуры и решения социальных проблем и поддержки граждан. Был прослушан доклад главы СК о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими вооружёнными формированиями, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.

«Пока не Путин, а Дмитрий Медведев. …Следующее посещение ДНР и ЛНР – премьер-министр Мишустин. А потом Владимир Путин», – прогнозирует политолог Сергей Марков.

Он считает, что президент РФ посетит республики сразу после референдумов о воссоединении Донбасса с Россией.

«Думаю, он посетит их сразу после референдума, где жители в начале сентября, вокруг 11 сентября, проголосуют за воссоединение с Россией. Вот тогда Путин и приедет, думаю, в Мариуполь, этот город герой. Прямо предвкушаю, что будет писать мировая пресса», – пишет Марков в своём Telegram-канале.

На Украине данный визит вызвал ожидаемо неадекватную реакцию и ярость.

«Так выглядит твой судный день (имея в виду одно из заявлений Медведева)? Приехать в Луганск. Мы вас переловим. Всех. И всех убьём. Это теперь важнейшая идея Украины», – истерит в своём тг-канале одиозный депутат Верховной рады, соратник Петра Порошенко Алексей Гончаренко.